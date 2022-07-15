Резиденты «iВолги» научатся воплощать свои идеи в жизнь

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С 21 по 29 июля в Самарской области пройдет X Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», сквозная тематика которого - «Единство народов России», связана с задачами Года культурного наследия народов России.



Молодежный форум Приволжского федерального округа проводится в Самарской области с 2013 года под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Организаторами форума выступают Правительство региона при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В рамках подготовки к самому ожидаемому событию лета состоялся диалог в прямом эфире с руководителем службы по организации направления «Open Space» – Алевтиной Бухнер.



OpenSpace – это открытые площадки, предназначенные для свободного обсуждения актуальных тем по различным направлениям в формате мастер-классов, панельных дискуссий и встреч с именитыми экспертами.



В рамках четвертой сессии образовательной программы форума 1900 резидентов смогут задать интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы от бизнес-менторов, коучей и спикеров.

Так, например, в рамках направления «Территория моды» состоятся модные показы, а на вопросы участников трека ответят известные стилисты.



На площадке «Ментальное здоровье» резиденты форума смогут поговорить с ведущим сомнологом.



Известные спикеры, которые в настоящее время являются президентами различных фондов, в рамках трека «Мир без границ» расскажут о создании инклюзивных проектов. Необходимо отметить, что тематика этого трека будет интересна и полезна не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и всем участникам форума.



«На площадке «Профессия будущего» специалисты крупных компаний по отбору персонала расскажут о том, как правильно позиционировать себя в новом времени в качестве привлекательного для компании сотрудника, научат грамотно составлять резюме и основам самопрезентации и т.д. У наиболее перспективных участников трека появится возможность пройти стажировку», - рассказала Алевтина Бухнер.



Важно отметить, что практико-ориентированные открытые площадки не зависят от тематики главных образовательных смен молодежного форума. Каждый участник сможет самостоятельно выбрать наиболее подходящее направление и найти для себя вектор дальнейшего развития.



При этом резиденты iВолги смогут ежедневно выбирать разные активности.



Впервые гибридный формат мероприятия позволит выйти за пределы фестивальной поляны, обеспечив связь форума с внешним миром: зарегистрированные зрители получат доступ к образовательной и культурно-досуговой программам мероприятия.



Алевтина Бухнер отметила, что у участников есть все необходимое для того, чтобы найти направление, в котором есть желание развиваться и совершенствоваться. Например, мастер-классы по апсайклингу и кастомайзингу помогут переработать старую вещь в новую, которая станет стильной и эксклюзивной.



«iВолга» - это по любви и это со смыслом! Я желаю каждому участнику получить на форуме то, чего они хотят. Уехать с iВолги с продуктом, который найдет развитие, воплотив идеи и мечты, ведь нет придела совершенству!» - подчеркнула руководитель службы.