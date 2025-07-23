Резидент технопарка «Жигулёвская долина» в числе победителей конкурса «Знай наших»

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В Москве наградили победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Одним из лучших был признан бренд дыхательных тренажеров «Айроник» самарской компании «Самоздрав».

В этом году конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, стал рекордным. В конкурсе участвовало около 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России. Всего 100 брендов из 39 регионов страны признаны лучшими в основных, партнёрских и специальных номинациях конкурса. Ещё более 2 тыс. брендов-финалистов получат поддержку от партнёров проекта.

В число победителей конкурса «Знай наших» вошли два производителя из Самарской области.

«Гордимся успехами наших предприятий, выпускающих уникальную, высококачественную и конкурентоспособную продукцию, которая ценится по всей стране и за ее пределами. Успех этих брендов — результат упорного труда предпринимателей, комплексной поддержки со стороны региона и условий, созданных в Самарской области для развития бизнеса», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Разработка «Айроник» компании «Самоздрав» признана одной из лучших в подноминации «Инновации для красоты и здоровья». Научно-производственное предприятие «Самоздрав» является резидентом технопарка «Жигулёвская долина» и резидентом «Сколково».

«Мы подали заявку на участие буквально в последний день. Спонсоры нашей номинации увидели большой потенциал в проекте. Сегодня всё, что связано со здоровьем, с дыханием и домашними гаджетами для здорового образа жизни, – это динамично растущий рынок. Для всей нашей команды победа в конкурсе «Знай наших» – знаковый момент, подтверждение того, что мы идём правильной дорогой, развиваемся, и люди считывают значимость нашей разработки, которую мы хотим донести. Ждём участия в акселерационной программе и личную консультацию с основателем компании «Сплат», чтобы, возможно, пересмотреть нашу маркетинговую стратегию», – поделилась впечатлениями от конкурса основатель компании «Самоздрав» Варвара Мишустина.

В подноминации «Экспортный потенциал» в число победителей растущих российских брендов «Знай наших» вошёл тольяттинский производитель фитнес-десертов «Фитнес шок». Компания с 2019 года развивается в нише функциональных продуктов для здорового питания.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе – организацию новых каналов сбыта, обучение работе на маркетплейсах и др. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Победители конкурса «Знай наших» получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес–экспертами, членство в бизнес–объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»