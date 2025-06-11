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Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору

11 июня 2025 12:04
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Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору

Глава региона Вячеслав Федорищев провел прием граждан в приемной Президента РФ. Для каждого вопроса найдено взвешенное решение, а исполнение губернатор взял на личный контроль.

Первой к руководителю области обратилась жительница Красноармейского района Мария Булычева. С 2022 года детский сад «Огонек», куда ходил ее ребенок, закрылся на ремонт. Закончить его должны были в прошлом году, но подрядчик сорвал срок сдачи.

«Сейчас ребята ходят в детский садик «Солнышко». В него перешли дети из садика «Чебурашка», где также начался ремонт. Получается, одно учреждение работает за троих: группы переполнены, детям некомфортно», — пожаловалась Мария Булычева.

Глава района Сергей Источников пояснил ситуацию: «Как только мы начали процедуру расторжения контракта, на стройке сразу же появились рабочие. Мы решили дать подрядчику последний шанс. Если мы расторгнем договор и запустим процедуру по выбору другой компании, это отодвинет открытие сада минимум на два месяца».

По его словам, на объекте осталось установить «тревожную кнопку», три противопожарные двери, смонтировать перила и завершить ремонт входных групп. До 31 июня работы должны быть завершены.

Глава региона поручил привлечь к решению вопроса Государственную инспекцию строительного надзора. «Мы попросим ГИСН провести работу с подрядчиком, при выявлении критических замечаний, если объект вновь окажется под угрозой срыва, будем расторгать контракт», — заявил Вячеслав Федорищев.

Главе муниципалитета он поручил лично посещать строительную площадку, причем делать это без предупреждения. «Вы поверили подрядчику. Поэтому права на ошибку у вас нет», — подчеркнул Федорищев.

Он также поручил провести благоустройство прилегающей к саду территории.

С другим наболевшим вопросом обратилась жительница Самары Надежда Выволокина. Она проживает в частном доме без канализации и водопровода. После того, как убрали уличные колонки, семья осталась без воды. Проблема усугубляется тем, что вместе с женщиной в доме проживает внучка-инвалид детства, не может ходить. Старший внук — участник СВО, недавно получил ранение и после лечения вернулся в зону боевых действий.

«Мы заплатили ООО «Самарские коммунальные системы» 32 тысячи за проект. Воду обещали провести бесплатно. Вот уже прошло два года, но ничего не изменилось, — сетует женщина. — Куда я только не обращалась – все бесполезно».

Губернатор поручил главе Самары Ивану Носкову наладить водоснабжение в кратчайшие сроки. Мэр пообещал решить вопрос в течение месяца: СКС выполнит взятые на себя обязательства. А средства на приобретение стройматериалов выделит город совместно с областным министерством социально-демографической и семейной политики.

«Мы все сделаем, а вы передавайте привет внуку, который служит на СВО. Мы гордимся такими парнями», — отметил губернатор.

Выволокина призналась, что пришла на прием в своей день рождения. «Решение вопроса – это лучший подарок на мой праздник», — сказала самарчанка.

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