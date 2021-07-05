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Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Самары продолжаются

5 июля 2021 16:35
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За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников»  было составлено 4 протокола.

Ежедневная работа по проведению контрольных рейдов по соблюдению масочного режима продолжается. За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 4 протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.

Представители контрольно-ревизионных служб также поручили перевозчикам провести дополнительную работу с экипажем. В ходе ежедневных инструктажей коллективов руководство транспортных предприятий напоминает о том, как важны средства защиты органов дыхания.

Сегодня проверки стартовали с улицы Аэродромной в районе сквера им. О.А. Санфировой, где проходят автобусы, а также организовано троллейбусное сообщение. В течение дня рейдами будут охвачены все районы города.

В число противоэпидемических мер входит не только регулярная мойка и дезинфекция подвижного состава, но и прививочная кампания.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: контроль масочный режим рейды

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