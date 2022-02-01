Рейд по предупреждению несчастных случаев на льду прошел в Тольятти

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Инспекторы тольяттинского отделения Центра ГИМС совместно с сотрудниками Центра гражданской защиты, Департамента общественной безопасности администрации, правоохранительных органов и Центра профилактики правонарушений Тольятти провели профилактический рейд с использованием подвижного пункта оповещения.

Жители города могли прослушать аудиоинформацию об опасности выхода на лед водоемов.

Оповещение, из установленных на автомобиле репродукторов, проводилось в районе набережной Комсомольского района, нижнего и верхнего бьефа «Жигулевской ГЭС» Куйбышевского водохранилища, акватории внутренних водоемов Тольятти.

Рейд с трансляцией сообщений оперативных служб в местах массового нахождения людей проводился с целью предотвращения несчастных случаев на льду водоемов. Многие любители зимней рыбалки, а также некоторые граждане продолжают прогуливаться по ледяной поверхности Волги и других рек области, забывая при этом, что лед зимой местами может быть непрочным и опасным, даже несмотря на низкие температуры.

Помимо оповещения об опасности выхода на лед открытых водоемов инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с тольяттинцами. Рассказали им про небезопасное пребывание на непрочном льду, привели печальную статистику несчастных случаев прошлых лет и предупредили о трагических последствиях, к которым могут привести такие прогулки. Также всем гражданам были выданы памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС