Ребята из Самары победили с экологическим проектом

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II Всероссийский детский экологический форум завершился в Челябинске.

Школьники 5-11-х классов - победители экологических олимпиад, конкурсов, активные участники экологических проектов и акций соревновались, предлагая свои проекты по улучшению экологии.

Организатором выступил первый национальный экологический фонд – Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Ребята боролись в 18 номинациях.

Проекты победителей получат финансирование по результатам голосования Оргкомитета.

Самарские школьники завоевали бронзу в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха» за своей проект «У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!»

Фото: администрация Самары