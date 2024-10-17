Ребята из Самары победили с экологическим проектом

II Всероссийский детский экологический форум завершился в Челябинске.
Школьники 5-11-х классов - победители экологических олимпиад, конкурсов, активные участники экологических проектов и акций соревновались, предлагая свои проекты по улучшению экологии.
Организатором выступил первый национальный экологический фонд – Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Ребята боролись в 18 номинациях.
Проекты победителей получат финансирование по результатам голосования Оргкомитета.
Самарские школьники завоевали бронзу в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха» за своей проект «У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!»
Фото: администрация Самары