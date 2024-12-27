Ребята из Самарской области посетили главную окружную Новогоднюю Елку

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26 декабря 2024 года в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из 13 регионов Приволжья.

Из Самарской области на главную окружную Елку были приглашены дети участников специальной военной операции, в том числе чьи отцы погибли или получили ранение при исполнении воинского долга. Делегация была сформирована при содействии регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», ГУ МВД России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Ребята побывали на празднике, получили заряд положительных эмоций и подарки.

Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении нескольких лет.

«Новый год – любимый праздник всех детей, время исполнения желаний и хорошего настроения. Хотелось бы пожелать всем участникам Елки верить в себя и свои силы, постигать новое и открывать в себе новые таланты, ярких и интересных событий, веселых приключений, верных друзей и мудрых наставников рядом, и конечно, побольше любимых подарков!» – сказал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Юных гостей ожидала новогодняя сказка «Подарок для Деда Мороза» – об увлекательном расследовании таинственного исчезновения главного новогоднего волшебника. Любимые герои детских произведений – Буратино, Кот в сапогах, Красная Шапочка, Золушка, Кот Базилио и Лиса Алиса раскрывают настоящие чудеса. В представлении приняли участие артисты филармонии и юные воспитанники детской студии при Ансамбле народной песни и танца «Любава».

Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, выставки «От Рождества до Масленицы» в Манеже, планетария, музея «Усадьба Рукавишниковых», прогулкой по территории Ярмарки, Стрелки с осмотром выставочного и концертного пакгаузов, собора Александра Невского.

В завершение праздника состоялся традиционный хоровод вокруг Кремлевской елки с участием Деда Мороза и Снегурочки, а затем все дети получили сладкие новогодние подарки.

Фото: пресс-служба ПФО