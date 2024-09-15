Реабилитолог дал советы, какой должна быть зарядка по утрам

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Взбодриться и привести мышцы в тонус помогает утренняя гимнастика, но многие совершают ошибку, делая из простой зарядки полноценную тренировку. Об этом 15 сентября в интервью с радио Sputnik рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко, пишут "Известия".

«В первую очередь утренняя гимнастика должна быть спокойной. Это не подготовка к Олимпиаде. Не нужно упахиваться как на полноценной тренировке. Это должно быть что-то легкое, пробуждающее, разминающее», — отметил он.

По словам специалиста, отсутствие боли является одним из основных критериев любой зарядки, потому упражнения, которые выполняются утром, должны быть плавными и не вызывать дискомфорта.

«Если вдруг какое-то движение вызывает легкую болезненность, лучше его исключить», — добавил Бондаренко.

Также он объяснил, какие именно упражнения подойдут для проведения утренней разминки, — это гимнастические упражнения, ориентированные на подвижность суставов, и упражнения для укрепления основных групп мышц. Например, могут подойти какие-то легкие, неглубокие приседания, отжимания с колен или полное отжимание.

«Хорошо подойдет растяжка любого вида, круговые движения туловища, круговые движения головой. Нагрузка должна быть легкой, с небольшим повышением частоты сердечных сокращений», — заключил эксперт.

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