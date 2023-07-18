Разработка самарских ученых упростит использование беспилотников и наноспутников

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Миниатюрные линзы, созданные в Самаре, позволяют удешевить использование оптических систем. Это происходит за счет оперативной обработки данных из космоса (со спутников) или "с неба" (в случае БПЛА), отпадает необходимость использовать сложную компьютерную обработку.



Разработку Самарского университета можно использовать даже в сельском хозяйстве. Зондирование с высоты позволяет определять влажность почвы, мониторить болезни и прогнозировать урожайность. Новинка уже прошла лабораторные испытания.



Самарский университет - участник НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", созданного по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В научно-образовательный центр, основной задачей которого стало выстраивание связей между наукой и производством, вошли ведущие вузы и предприятия региона, индустриальными партнерами стали крупнейшие госкорпорации – "Ростех" и "Роскосмос".

Фото: пресс-служба правительства СО