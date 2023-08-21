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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю:



21 августа — технический день



22 августа (День гос.флага РФ):



16.45-18.15 Начальник Чукотки, 1966г 6+

18.25-20.00 Офицеры, 1971г 6+

20.10-22.20 Тимур и его команда, 1976г 12+



23 августа — технический день



24 августа (Детский день):



17.00-17.20 Бременские музыканты, 1969г 20мин

17.30-18.20 Тайна третьей планеты, 1981г 50мин

18.30-19.50 Золушка, 1949г 0+

20.00-22.40 Гарри поттер и философский камень, 2001г 12+



25 августа:



20.30-21.30 Внутри снимка (документальный фильм)



26 августа (Ночь кино):



15.30-17.25 Чебурашка, 2022г 6+

17.30-20.15 Вызов, 2023г 12+

20.20-23.00 Праведник, 2023г 12+



27 августа (День российского кино):



16.00-18.30 Служебный роман, 1977г 6+

18.40-20.00 Я шагаю по Москве, 1963г 12+

20.10-22.50 12 стульев, 1971г 6+

Фото: Самарская набережная