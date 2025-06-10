Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

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Расписание



11.06 (среда):

17.30 - 17.55 "Симфония из города Куйбышева" (2022г., документальный, 12+)

18.00 - 19.40 "Дом, в котором я живу" (1957г., 6+)

19.50 - 22.00 "Зеленая книга" (2018г., 18+)



12.06 (четверг):

17.00 - 18.15 "Крепость: щитом и мечом" (2015г., 6+)

18.25 - 20.45 "Время первых" (2017г., 6+)

20.50 - 22.20 "Александр Невский" (2021г., документальный, 16+)



13.06 (пятница):

17.00 - 17.55 "Илья Репин в Самарской Луке" (2020г., 12+) автор сценария и режиссёр Виктория Гармашова

18.00 - 19.35 "Операция Ы и другие приключения Шурика" (1965г., 6+)

19.45 - 21.15 "9 секунд" (2024г., 12+)



14.06 (суббота):

17.00 - 17.45 "Волга в огне" (документальный, 12+)

17.55 - 18.20 "Между ветрами" (документальный, 12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли

18.30 - 20.10 "Повелитель ветра" (2023г., 12+)

20.20 - 22.10 "Укрощение строптивого" (1980г., 18+)



15.06 (воскресенье) Детский день:

16.30 - 17.10 Мультфильмы (1. Малыш и Карлсон (1968г., 0+) 2. Карлсон вернулся (1970г., 0+))

17.20 - 18.35 "Королевство кривых зеркал" (1963г., 12+)

18.45 - 20.15 "Баба Яга спасает мир" (2023г., 6+)

20.25 - 22.20 "Как стать принцессой" (2001г., 12+)



Возможны изменения!

Фото: Самарская набережная