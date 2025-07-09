Радио Хит FM приглашает жителей Самары и области стать участниками фотоконкурса

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Третий год подряд радио Хит FM запускает уникальную акцию «Лето – это Хит!», участниками которой становятся миллионы слушателей со всей России, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Традиционно акцию поддерживают более 20 регионов по всей стране.

В этом году радио Хит FM вновь дарит своим слушателям шанс поделиться яркими летними эмоциями и фотовпечатлениями.

С 30 июня по 1 августа в рамках акции «Лето – это Хит!» участникам предстоит запечатлеть свой самый хитовый летний день и отправить фото, заполнив специальную форму на лендинге проекта, либо через социальные сети «Одноклассники» или «Телеграм».

Каждую неделю хитовое жюри будет выбирать финалистов, которые получат в подарок крутые умные колонки. А уже 1 августа в прямом эфире радио Хит FM будет объявлен победитель, именно он получит главный приз – незабываемый хит-уикенд на двоих в Москве.

«Акция «Лето – это Хит!» стала по-настоящему хитовым проектом, объединившим нашу многомиллионную аудиторию по всей стране в стремлении запечатлеть самые яркие моменты лета. Уверен, что в этом году участников и позитивных эмоций будет еще больше», – подчеркивает программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Все подробности акции – на сайте радиостанции hitfm.ru, в эфире и на официальных страницах радио Хит FM в социальных сетях.