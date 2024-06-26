Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта

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Еще год назад местные работодатели всё чаще отдавали предпочтение соискателям с опытом. Теперь аналитика рынка труда показывает, что компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта, пишет hh.ru.

За последний месяц местные работодатели разместили более 1,4 тыс. вакансий в ИТ-сфере, доступных как соискателям с опытом, так и без, то есть начинающим специалистам. В целом спрос на айтишников на рынке труда Самарской области вырос на 12%, чем в начале лета 2023 года. В свою очередь местные соискатели не оставляют надежд найти работу в ИТ-сфере этим летом. Так, айтишники Самарской области за месяц разместили и обновили более 13 тыс. резюме, что также на 9% больше, чем в начале лета 2023 года.

При этом объём вакансий именно для соискателей без опыта в ИТ-сфере Самарской области по сравнению с прошлым годом вырос на 147%. Также на 188% выросло и число стажировок, которые могут проходить айтишники из Самарской области. Таким образом, компании показывают, что становятся более гибкими в подборе востребованного персонала, что логично на фоне возрастающего дефицита кадров даже в такой высококонкурентной среде, как ИТ-сфера.

Также спрос на ИТ-персонал толкает местные компании к повышению средней предлагаемой зарплаты. Так, сейчас предлагаемый в ИТ-сфере Самарской области доход уже достиг 61,8 тыс. рублей, что на 14,5 тыс. больше, чем в начале лета 2023.

В топ-5 самых востребованных специальностей в ИТ-сегменте Самарской области за прошедший месяц вошли профессии программист\разработчик (27% вакансий от всего объёма в отрасли за месяц), специалист тех. поддержки, аналитик, руководитель проектов, системный администратор.

На представленные выше профессии приходится 2\3 вакансий от всего объёма предложений в ИТ-сфере региона за последний месяц.