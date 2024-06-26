Я нашел ошибку
Главные новости:
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу.
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
На ул. Самарской снесут дом 1917 года постройки
На ул. Самарской снесут дом 1917 года постройки
Жительница Волжского района не убирала свалку на участке в 900 тыс. кв. метров
Жительница Волжского района не убирала свалку на участке в 900 тыс. кв. метров
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.28
-0.09
EUR 93.73
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта

26 июня 2024 10:19
115
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта

Еще год назад местные работодатели всё чаще отдавали предпочтение соискателям с опытом. Теперь аналитика рынка труда показывает, что компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта, пишет hh.ru.

За последний месяц местные работодатели разместили более 1,4 тыс. вакансий в ИТ-сфере, доступных как соискателям с опытом, так и без, то есть начинающим специалистам. В целом спрос на айтишников на рынке труда Самарской области вырос на 12%, чем в начале лета 2023 года. В свою очередь местные соискатели не оставляют надежд найти работу в ИТ-сфере этим летом. Так, айтишники Самарской области за месяц разместили и обновили более 13 тыс. резюме, что также на 9% больше, чем в начале лета 2023 года. 

При этом объём вакансий именно для соискателей без опыта в ИТ-сфере Самарской области по сравнению с прошлым годом вырос на 147%. Также на 188% выросло и число стажировок, которые могут проходить айтишники из Самарской области. Таким образом, компании показывают, что становятся более гибкими в подборе востребованного персонала, что логично на фоне возрастающего дефицита кадров даже в такой высококонкурентной среде, как ИТ-сфера. 

Также спрос на ИТ-персонал толкает местные компании к повышению средней предлагаемой зарплаты. Так, сейчас предлагаемый в ИТ-сфере Самарской области доход уже достиг 61,8 тыс. рублей, что на 14,5 тыс. больше, чем в начале лета 2023.

В топ-5 самых востребованных специальностей в ИТ-сегменте Самарской области за прошедший месяц вошли профессии программист\разработчик (27% вакансий от всего объёма в отрасли за месяц), специалист тех. поддержки, аналитик, руководитель проектов, системный администратор.

На представленные выше профессии приходится 2\3 вакансий от всего объёма предложений в ИТ-сфере региона за последний месяц. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
97
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
1514
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
508
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
438
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
475
Весь список