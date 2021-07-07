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Работники почты Самарской области начинают отмечать профессиональный праздник – День российской почты, который в этом году приходится на 11 июля. До конца недели во всех 12 почтамтах региона пройдут торжественные мероприятия с вручением государственных наград, а также почётных грамот и благодарностей от губернатора.

Сегодня, 7 июля поздравления принимали сотрудники Большеглушицкого почтамта, который объединяет в себе сразу два района – Большеглушицкий и Большечерниговский.

Со словами благодарности за нелегкий и такой необходимый людям труд к почтовым работникам обратился заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков: «В современном мире, насквозь пронизанном новейшими технологиями и средствами связи, почта по-прежнему является проверенным и надёжным способом коммуникации между людьми. Мы видим, как меняется почта, расширяется спектр услуг, растёт их качество, внедряются новые технологии, автоматизируются многие процессы, улучшается уровень сервиса. Но одно остаётся неизменным: в любое время года, в любую погоду почтальон приносит адресатам свежую прессу, долгожданные письма и телеграммы, пенсии и пособия».

Также руководитель профильного департамента вручил подарки и благодарственные письма от Губернатора почтальонам. Благодарностью Губернатора отмечена Нина Вяткина – почтальон из Большой Черниговки. Благодарностью Департамента информтехнологий - Ксения Сафонова, начальник отделения почтовой связи села Аверьяновка.

По словам начальника Большеглушицкого почтамта Татьяны Мокшиной: «Все отделения почтовой связи функционируют в полном объеме, оказывают широкий спектр услуг. В период пандемии наши почтальоны доставляли товары первой необходимости не только пенсионерам, но и жителям района по их заявкам. Это важно в такое непростое время».

Начальник отделения связи 446296 Людмила Челикина отметила: «Награды получать всегда приятно. Почтовый работник - это прежде всего работа с населением, это общение. Важно быть вежливым, коммуникабельным и компетентным. И, конечно, в нашей работе важна выдержка и ответственность».