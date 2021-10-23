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Работа САТОБ будет приостановлена на период с 25 октября по 7 ноября 

23 октября 2021 15:10
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Мероприятия, запланированные на эти дни, переносятся.

Работа Самарского академического театра оперы и балета будет приостановлена на период с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

Мероприятия, запланированные на эти дни, переносятся.

В частности, 25 октября и 1 ноября экскурсии «В гостях у Щелкунчика» и «Призрак Оперы приглашает»,
27 октября концертная программа «Время Долгушина»,
29 октября балет «Жизель»,
31 октября концертная программа Шелест-гала «Grand pas Петипа»,
5 и 6 ноября опера «История Кая и Герды».

Новые даты мероприятий будут объявлены позже.

Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты.

Концерт «Halloween» («Хэллоуин»), запланированный на 31 октября, отменяется, зрители могут вернуть билеты в соответствии с правилами возврата билетов.

Касса театра  будет закрыта с 25 октября и возобновит работу после снятия ограничительных мер.

Вопросы в социальных сетях и на сайте театра будут рассматриваться в рабочее время с понедельника по пятницу, сообщили в пресс-службе САТОБ. 

 

Фото:   sgpress.ru

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