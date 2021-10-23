Работа САТОБ будет приостановлена на период с 25 октября по 7 ноября 

Работа Самарского академического театра оперы и балета будет приостановлена на период с 25 октября по 7 ноября 2021 года.
Мероприятия, запланированные на эти дни, переносятся.
В частности, 25 октября и 1 ноября экскурсии «В гостях у Щелкунчика» и «Призрак Оперы приглашает»,
27 октября концертная программа «Время Долгушина»,
29 октября балет «Жизель»,
31 октября концертная программа Шелест-гала «Grand pas Петипа»,
5 и 6 ноября опера «История Кая и Герды».
Новые даты мероприятий будут объявлены позже.
Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты.
Концерт «Halloween» («Хэллоуин»), запланированный на 31 октября, отменяется, зрители могут вернуть билеты в соответствии с правилами возврата билетов.
Касса театра будет закрыта с 25 октября и возобновит работу после снятия ограничительных мер.
Вопросы в социальных сетях и на сайте театра будут рассматриваться в рабочее время с понедельника по пятницу, сообщили в пресс-службе САТОБ.
Фото: sgpress.ru