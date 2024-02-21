Я нашел ошибку
Главные новости:
Они выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА
Сегодня днем в Самаре на все территории обслуживания вышли 329 снегоуборочных машин и 3 304 уборщика.
Активная расчистка снега продолжается во всех районах Самары
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
Урок мужества для учащихся колледжей, студентов и старшеклассников провел Ветеран СВО, доброволец казачьего отряда «Ермак» Александр Гущев.
В Театре «Самарская площадь» прошел культурно-патриотический проект «От сердца к сердцу без брони»
Практика самарских участников конкурса стала победителем в номинации «Дети – детям».
Работа самарского регионального штаба ЮИД получила высшую оценку на конкурсе «Десятилетие детства»
В прошлом году в Самарской области выросло производство молока.
В облправительстве подвели итоги развития животноводства в 2023 году и обсудили планы на ближайшую перспективу
Патриотический фестиваль «Сильная Россия — это мы!» объединил более 11 тысяч зрителей.
В Самаре состоялся митинг-концерт, завершающий патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС.
«Т Плюс» приняла участие в Дне энергетики на Международной выставке «Россия»
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.35
-0.06
EUR 99.56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работа самарского регионального штаба ЮИД получила высшую оценку на конкурсе «Десятилетие детства»

21 февраля 2024 17:11
137
Практика самарских участников конкурса стала победителем в номинации «Дети – детям».

19 февраля в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени» были подведены итоги конкурса социальных практик «Десятилетие детства», который провели «Агентство стратегических инициатив» совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Российской Федерации.

Конкурс проводился в 8 номинациях: «Безопасность детей», «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей», «Дети – детям», «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Здоровьесбережение с детства» и «Качество жизни детей с ОВЗ, детей-инвалидов».

Практика самарских участников конкурса по пропаганде безопасного поведения на дорогах заслужила высшую оценку экспертов и стала победителем в номинации «Дети – детям».

«Участники конкурса делают много социально важных дел: помогают в лечении и реабилитации детей, сопровождении молодых взрослых с инвалидностью, поддерживают семьи в беде, развивают проекты для социализации детей-сирот, растят интерес школьников к истории и культуре России, науке и технике. Всего поступило более 5 тысяч практик. Для меня стало большой честью возглавить жюри конкурса, поучаствовать в отборе лучших, - отмечает на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова, – Награждала победителя в новой номинации «Дети – детям», созданной специально для инициативных подростков. Лучшей признали практику Никиты Спиридонова из Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества. Цель проекта – популяризация правил дорожного движения среди детей».

Главным достоинством самарского «ноу-хау» стало то, что школьникам о безопасности на дорогах рассказывают их ровесники. На протяжении ряда лет воспитанники Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества» в составе регионального Штаба юных инспекторов движения провели целый ряд мероприятий в школах области. Ребята рассказывали детям о правилах дорожного движения, проводили игры и беседы. Мальчиков и девочек в приметной синей униформе с надписью «ЮИД» можно было встретить на всех городских детских праздниках.

Практически еженедельно Центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма СОЦДЮТТ и его воспитанниками проводятся региональные акции для школьников и их родителей: ребята выходят на оживлённые трассы области совместно с патрулями ГИБДД, объясняют водителям важность чёткого соблюдения скоростного режима около образовательных учреждений, необходимость использования специальных удерживающих устройств для маленьких пассажиров и многое другое.

«Что такое современный мир детства? Это мир исключительных изменений. Динамичность, непредсказуемость, информационная насыщенность, появление новых технологий открывают новые возможности для развития наших детей. Но одновременно с этим эти изменения несут определенные угрозы. Как сказал Владимир Путин, забота о благополучии подрастающего поколения – это одна из приоритетных общенациональных задач, которые требуют совместных усилий как государства, так и гражданского общества», – сказала заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Анна Сухова.

Сегодня ребята являются активными участниками мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги РФ», направленных на формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах. Работает в составе Штаба ЮИД и свой пресс-центр, который выпускает свою газету и ведёт страницу в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/reg.shtab_uid.samara.

Разумеется, успех самарских юных инспекторов движения был бы невозможен без постоянного внимания со стороны сотрудников Управления ГИБДД по Самарской области. Именно они являются постоянными участниками акций ЮИД, помогают ребятам в их увлекательной работе.

«Мы искренне рады успеху наших юных инспекторов движения, – отмечает исполняющий обязанности директора СОЦДЮТТ Багдат Тукабайов, – они действительно заслужили эту победу. Надо помнить, что ежедневная работа по пропаганде безопасного поведения на дорогах обеспечивает сохранность здоровья и жизни подрастающего поколения. А это самое важное! Большое спасибо нашим партнёрам – сотрудникам ГИБДД за постоянное внимание и совместную работу!».

 

Фото предоставлено Самарским областным Центром детско-юношеского технического творчества

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС.
21 февраля 2024, 16:54
«Т Плюс» приняла участие в Дне энергетики на Международной выставке «Россия»
«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС. Общество
105
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.
21 февраля 2024, 15:57
 Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента РФ. Политика
145
Важная информация для правообладателей и пользователей земельных участков
20 февраля 2024, 11:42
Важная информация для правообладателей и пользователей земельных участков
Для осуществления самостоятельного обследования вам понадобятся адрес либо кадастровый номер земельного участка. Общество
418
В центре внимания
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.
21 февраля 2024  15:57
 Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии
153
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
612
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
403
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
403
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1576
Весь список