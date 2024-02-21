Работа самарского регионального штаба ЮИД получила высшую оценку на конкурсе «Десятилетие детства»

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19 февраля в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени» были подведены итоги конкурса социальных практик «Десятилетие детства», который провели «Агентство стратегических инициатив» совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Российской Федерации.

Конкурс проводился в 8 номинациях: «Безопасность детей», «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей», «Дети – детям», «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Здоровьесбережение с детства» и «Качество жизни детей с ОВЗ, детей-инвалидов».

Практика самарских участников конкурса по пропаганде безопасного поведения на дорогах заслужила высшую оценку экспертов и стала победителем в номинации «Дети – детям».

«Участники конкурса делают много социально важных дел: помогают в лечении и реабилитации детей, сопровождении молодых взрослых с инвалидностью, поддерживают семьи в беде, развивают проекты для социализации детей-сирот, растят интерес школьников к истории и культуре России, науке и технике. Всего поступило более 5 тысяч практик. Для меня стало большой честью возглавить жюри конкурса, поучаствовать в отборе лучших, - отмечает на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова, – Награждала победителя в новой номинации «Дети – детям», созданной специально для инициативных подростков. Лучшей признали практику Никиты Спиридонова из Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества. Цель проекта – популяризация правил дорожного движения среди детей».

Главным достоинством самарского «ноу-хау» стало то, что школьникам о безопасности на дорогах рассказывают их ровесники. На протяжении ряда лет воспитанники Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества» в составе регионального Штаба юных инспекторов движения провели целый ряд мероприятий в школах области. Ребята рассказывали детям о правилах дорожного движения, проводили игры и беседы. Мальчиков и девочек в приметной синей униформе с надписью «ЮИД» можно было встретить на всех городских детских праздниках.

Практически еженедельно Центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма СОЦДЮТТ и его воспитанниками проводятся региональные акции для школьников и их родителей: ребята выходят на оживлённые трассы области совместно с патрулями ГИБДД, объясняют водителям важность чёткого соблюдения скоростного режима около образовательных учреждений, необходимость использования специальных удерживающих устройств для маленьких пассажиров и многое другое.

«Что такое современный мир детства? Это мир исключительных изменений. Динамичность, непредсказуемость, информационная насыщенность, появление новых технологий открывают новые возможности для развития наших детей. Но одновременно с этим эти изменения несут определенные угрозы. Как сказал Владимир Путин, забота о благополучии подрастающего поколения – это одна из приоритетных общенациональных задач, которые требуют совместных усилий как государства, так и гражданского общества», – сказала заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Анна Сухова.

Сегодня ребята являются активными участниками мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги РФ», направленных на формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах. Работает в составе Штаба ЮИД и свой пресс-центр, который выпускает свою газету и ведёт страницу в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/reg.shtab_uid.samara.

Разумеется, успех самарских юных инспекторов движения был бы невозможен без постоянного внимания со стороны сотрудников Управления ГИБДД по Самарской области. Именно они являются постоянными участниками акций ЮИД, помогают ребятам в их увлекательной работе.

«Мы искренне рады успеху наших юных инспекторов движения, – отмечает исполняющий обязанности директора СОЦДЮТТ Багдат Тукабайов, – они действительно заслужили эту победу. Надо помнить, что ежедневная работа по пропаганде безопасного поведения на дорогах обеспечивает сохранность здоровья и жизни подрастающего поколения. А это самое важное! Большое спасибо нашим партнёрам – сотрудникам ГИБДД за постоянное внимание и совместную работу!».

Фото предоставлено Самарским областным Центром детско-юношеского технического творчества