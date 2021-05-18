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Пять ключевых приоритетов работы Правительства Самарской области обозначил Дмитрий Азаров

18 мая 2021 14:32
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Пять ключевых приоритетов работы Правительства Самарской области обозначил Дмитрий Азар

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном Послании к жителям региона и депутатам губернской думы выделил первостепенные задачи, которые стоят в приоритете социальных ожиданий и требуют особого внимания со стороны органов власти.

«Позитивные перемены, происходящие сегодня в Самарской области, отмечают и сами жители региона, и наши гости, сравнивая Самарскую область с другими регионами и странами. За три года в Самарскую область на постоянное жительство переехало на 8628 человек больше, чем покинуло регион», – отметил он.
При этом, это еще не значит, что все вопросы решены, обратил внимание Глава региона. Ожидания людей, их требования к качеству и срокам выполнения работ постоянно меняются.
Одно из ключевых направлений – оперативность и качество оказания первичной медицинской помощи. Этот вопрос особенно обострился в прошлом году – в период пиковых нагрузок на систему здравоохранения. Поэтому не случайно более 70% жителей области главным для себя называют национальный проект «Здравоохранение».
Губернатор обратил внимание: «нас не могут устроить темпы экономического развития региона, и вытекающая из них динамика доходов населения». Уже в этом году необходимо вновь выйти на показатели, набранные экономикой губернии в 2018-2019 году. «Пандемия, конечно, осложняет решение этой задачи, но наша заявка на лидерство, на возвращение Самарской области ведущих позиций в округе, в стране должна быть подкреплена опережающими темпами роста базовых отраслей экономики, созданием и развитием экономических кластеров, определяющих ландшафт экономики будущего», – подчеркнул Дмитрий Азаров.


Особого внимания требует система ЖКХ. Руководитель региона назвал критику людей в адрес управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций совершенно справедливой: «Люди хотят за свои деньги иметь надлежащее качество услуг. Они устали быть вечными просителями у разных контор и бизнес-структур».
Не менее важными для жителей региона являются вопросы по экологии. Губернатор отметил, что к нему продолжают поступать сотни и даже тысячи обращений по поводу экологической ситуации в разных городах Самарской области. «За последние десятилетия эта проблема переместилась из второго десятка в топ-5 общественных ожиданий, что говорит о том, что с некоторыми проблемами мы справились, но сегодня нужно справляться и с этой. Она присутствует в региональной повестке», – добавил Дмитрий Азаров.
И, наконец, еще один приоритетный вопрос, который обозначил в своем Послании руководитель региона, – повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорог, работа общественного транспорта.
«Жители области ждут от нас с вами решения этих проблем. Именно по ним они оценивают эффективность власти в целом. Поэтому в ближайшие годы приоритетом работы всех органов власти в Самарской области должно стать решение этих проблем. Им должна быть подчинена наша бюджетная политика, законодательная деятельность, организационная работа», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Автор фото  — Андрей Савельев.

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Послание губернатора

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