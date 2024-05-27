ПВГУС примет финал отбора среди команд, желающих представлять губернию на «Туриаде-2024»

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В Самарской области стартовал отбор участников соревнований по познавательному туризму спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2024».

Конкурс, который определит команду, представляющую наш регион на этом масштабном молодежном событии в направлении «познавательный туризм», впервые пройдет на базе Университета сервиса. Вуз выступает соорганизатором конкурса наряду с министерством туризма Самарской области и АНО «Совет развития событийного туризма Самарской области».

«Туриада» ежегодно проходит на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области. Уникальный формат лагеря совмещает спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. В этом году он стартует 18 июня и продлится до 22 июня, ожидается около 900 участников из регионов ПФО, Центрального федерального округ и ряда зарубежных стран. Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В Самарской области заочный этап отбора стартовал 24 мая. Участие принимают команды от школ, организаций среднего профессионального образования и вузов региона. Заявляться могут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.

До 3 июня конкурсантам предстоит подать заявки и предоставить проект разработанного межрегионального туристского маршрута. Шесть команд, которые пройдут в финал, встретятся 5 июня на площадке Университета сервиса.

Здесь им предстоит преодолеть ряд испытаний: презентация межрегионального туристского маршрута на территории ПФО, выступление в двух номинациях песенного направления «Музыка сердец» и битва в интеллектуальной игре «Все о туризме».

Команда, победившая в финале, представит Самарскую область на соревновании по познавательному туризму «Туриады-2024». Занявшие 2 и 3 места войдут в резерв участников конкурса, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС