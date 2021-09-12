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Путин поздравил жителей губернии с открытием "Парка дружбы народов"
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Путин поздравил жителей губернии с открытием "Парка дружбы народов"

12 сентября 2021 15:07
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Открытие Парка дружбы народов приурочено ко Дню города Самары.

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного открытия этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" в Самарской области. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Считаю этот масштабный познавательный, просветительский проект, реализованный при активном участии региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», важной и востребованной инициативой. Объединив на обширной территории подворья обустроенные по древним, самобытным традициям народов, издавна населяющих Самарскую область, оригинальные национальные костюмы, предметы быта и творчества, этнокультурный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которое по праву является бесценным достоянием нашего Отечества.

Уверен, «Парк дружбы народов» станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края", - отметил президент.

В парке представлены подворья, обустроенные по древним традициям народов, населяющих Самарскую область, а также национальные костюмы, предметы быта и творчества, отметил Путин. "Этнокультурный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которое по праву является бесценным достоянием нашего Отечества", - подчеркнул он.

Открытие Парка дружбы народов приурочено ко Дню города Самары.

 

Фото: kremlin.ru

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