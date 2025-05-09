Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

98

Президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади поздравил всех россиян, ветеранов и офицеров с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.

Президент России Владимир Путин принял парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед прохождением парадных расчетов глава государства традиционно выступил с речью и поздравил сограждан с праздником.

Торжественный парад на Красной площади начался в 10:00. Помимо различных родов российских войск по Красной площади в 2025 году пройдут расчеты 13 стран, в частности Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Монголии, Мьянмы, Узбекистана. Китайский расчет оказался самым большим из иностранных.