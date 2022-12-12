Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора детсада Наталью Стус, остановившую девушку с ружьем

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Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду №31, передает РИА Новости.

По данным регионального главка СК, 28 марта 2022 года в Красноярске 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла в детский сад №31. По уточненным данным ведомства, женщина проникла в детсад во время сон-часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Стус Наталью Сергеевну - инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", город Красноярск", - говорится в тексте указа президента РФ о награждении государственными наградами, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также медалью "За отвагу" награждены воспитатели Евгения Толстая и Ирина Шабанова.

Фото : ЖХК "Бирюса"/РИА Новости