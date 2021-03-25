Путин дал поручение представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение свей администрации и кабмину представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса, передает ТАСС.

В четверг во время встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства к Путину обратился пианист Олег Аккуратов. Артист заметил, что сейчас на музыкальных конкурсах преобладают песни на английском языке, и предположил, что в этой сфере не хватает русскоязычных конкурсов.

"Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения", - отреагировал Путин на слова пианиста.

Глава государства добавил, что идея проведения русскоязычного песенного конкурса кажется ему важной и масштабной.