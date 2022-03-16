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Путин анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников

16 марта 2022 19:41
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Кроме того, будут увеличены соцвыплаты и пенсии.

Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ, передает ТАСС.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", - указал глава государства.

Он поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения. "И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня", - добавил президент.

Путин призвал кабмин и регионы сконцентрироваться на выполнении этой задачи и добавил, что она "носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости".

Кроме того, глава государства поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил президент, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

 

Фото:   Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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