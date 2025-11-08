Психолог объяснила, чем полезна в зрелом возрасте для здоровья баня

215

Банные ритуалы помогают сохранить здоровье и красоту в зрелом возрасте, а также наладить метаболизм и расслабить нервную систему. Об этом «Газете.Ru» рассказала женский психолог с многолетним опытом, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

«Создаваемые в бане условия – высокая температура и влажность – способствуют активному потоотделению, глубокому прогреву тканей, в результате чего активизируется кровообращение и лимфоток, улучшается обмен веществ, а это благотворно влияет на работу всех внутренних органов и систем – сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и др. Не секрет, что с возрастом метаболизм замедляется, а баня помогает поддерживать его на должном уровне, попутно очищая организм от шлаков и токсинов и укрепляя иммунитет», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что паровая русская баня расслабляет мышцы, снимает нервное напряжение и улучшает сон.

«Ритуалы парения с веником, медленные дыхательные практики, прогревание тела с потоотделением — все это создает особую атмосферу, которая способствует сохранению эмоционального баланса и внутренней гармонии», — добавила Роднова.

Баня — это также медитация «по-русски», которая для наших соотечественников является средством восстановления, какого-то внутреннего обновления и перезагрузки.

Фото: pxhere.com