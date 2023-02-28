Психологи УФСИН СО используют в работе с сотрудниками разнообразные упражнения

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Как отметила начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова, в работе с сотрудниками отдела безопасности эффективно групповое упражнение «Карточный домик». Перед заступлением на службу им были выданы карты, с помощью которых предложено построить карточный домик. Данное упражнение способствует сплочению коллектива на основе творческого подхода к выполнению предложенного задания при ограниченном выборе доступных материалов.



Другое направление психологической работы – предупреждение и профилактика оттока кадров. Для этого психологи трудятся по сплочению коллективов. Групповая сплоченность представляет собой результат взаимодействия сил всех участников, который направлен на удержание каждого члена коллектива, создание благоприятных условий, стремления самоотверженно и преданно работать.



Психологическая работа в данном направлении подразумевает тесную взаимозависимость между участниками группы, способствует повышению уровня взаимной симпатии в общении и межличностных отношениях между участниками группы, помогает определить сотрудника, наделенного лидерскими качествами, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО