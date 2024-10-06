Психолог дала советы по преодолению осенней хандры

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Осенью меняются привычные летние активности человека, люди меньше времени проводят на свежем воздухе. Солнце не балует изобилием и теплом, а ведь благодаря его свету мозг вырабатывает серотонин (нейромедиатор радости). Снижение температуры воздуха также может быть внешним фактором, провоцирующим изменения состояния человека. В беседе с «Известиями» 6 октября клинический психолог Алена Нижнева рассказала, как преодолеть осеннюю хандру.

«Не на всех смена сезона влияет одинаково. Это зависит от биологических предрасположенностей (диагностированное депрессивное расстройство или биполярное аффективное расстройство, женский пол, возраст от 18 до 30 лет), социальной среды (семейная история сезонных состояний) и опыта (в том числе жизнь в северных широтах) конкретного человека», — объяснила она.

По словам специалиста, на текущий момент в психологии в рамках депрессивного состояния выделяют сезонное аффективное расстройство, для которого характерны следующие симптомы: сниженное настроение, тревожность, раздражительность, тяга к сладкому, эпизоды переедания, ранние пробуждения, вялость, сонливость в течение дня, сложности с замечанием своих потребностей, ощущение усталости и слабости, трудности с концентрацией внимания и принятием решения, заторможенность, угасание интереса к ранее чему-то важному и ночные кошмары.

Если такие стойкие изменения сохраняются в течение двух недель и дольше, проявляются именно в более холодное время года, стоит обратиться за помощью к психотерапевту с медицинским образованием или к психиатру для постановки диагноза, отметила Нижнева.

«Если же вы замечаете некритичные для вас изменения настроения эпизодического характера, но которые не влияют на режим вашего дня, работоспособность и включенность в привычные для вас действия, возможно, стоит поддержать себя через приятные для вас активности. Желательно, чтобы в запасе были приятные для вас дела, способные поднять вам настроение и зарядить бодростью, — приятный для вас спорт, прогулки, книги, комфортное для вас место в вашей квартире/доме, где вам приятно быть, музыка, поддерживающие близкие люди рядом, да и просто вкусный кофе в приятной компании или уединении», — уточнила специалист.

Психолог посоветовала попробовать выяснить, что вас заряжает, и включить два или три таких занятия на регулярной основе в вашу жизнь. Также она порекомендовала отточить навыки в мастерстве, которое интересно, например лепка из глины, танцы, изучение иностранного языка или шитье.

«Накапливать положительные эмоции важно, это становится опорой для нашего состояния в более холодные времена года, да и в любых других более стрессовых эпизодах нашей жизни», — заключила Нижнева.