Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело.
На Украине упал воздушный шар с людьми, один человек погиб
Два ребенка девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу Турина.
Число жертв крушения фуникулера в Италии достигло 13 человек
Площадь пожара составила 450 кв.м.
56 спасателей тушили пожар в частном доме в Новокуйбышевске
Помимо театральных ролей актриса снималась в кино.
Умерла Заслуженная артистка России Нина Шацкая
По его словам, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд.
Психиатр рассказал, что является основным признаком гипноза по телефону
Который рассказал детям об опасных чрезвычайных ситуациях, происходящих в природе и быту по вине самих жителей.
Дети подготовительной группы "Жаворонок" встретились со старшим оперативным дежурным ЦУКС СО 
Сообщается о девяти погибших.
В Италии рухнула кабина канатной дороги в районе горы Моттароне
Звуки саксофона было слышно на расстоянии нескольких километров.
Джазмен Игорь Бутман исполнил гимн России с воздушного шара на закрытии фестиваля "А. Море фест" в Анапе
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Психиатр рассказал, что является основным признаком гипноза по телефону

23 мая 2021 17:26
118
По его словам, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд.

Основным признаком гипноза по телефону является сильно сфокусированное внимание на голосе гипнотизера-мошенника и подчинение командам злоумышленника. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев, пишут "Известия".

«При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду», — заявил Салынцев агентству «Прайм».

По его словам, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд. Подобному влиянию подвержены лица «мыслительного и художественного склада», добавил специалист.

«Чтобы не стать жертвой гипнотизера, стоит заранее думать, с кем и как вести разговор», — заключил Салынцев.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: гипноз по телефону признаки Психиатр

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
384
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
354
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021  10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Экология
665
Вопрос о послаблениях для привившихся граждан в возрасте 65+ отложен на неделю.
21 мая 2021  23:08
Оперативный штаб СО: об управляемости инфекцией говорить ещё рано       
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1300
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
21 мая 2021  13:40
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
ЖКХ
689
Весь список