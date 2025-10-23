Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев

179

Сегодня в 18:00 глава Промышленного района Самары Иван Сухарев проведет прямой эфир с жителями.

В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года. В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог в рамках нацпроекта и других действующих в регионе программ. Также глава района коснется темы жилищно-коммунального хозяйства и подготовки к отопительному сезону 2025-2026, работы по ликвидации несанкционированных торговых объектов и незаконной торговли в целом.

Иван Сухарев также ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вопросы, которые вы зададите в комментариях к эфиру. Подключайтесь!

Прямой эфир пройдет здесь: https://vkvideo.ru/video133983095_456239023.