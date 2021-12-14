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Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 14% самарцев

14 декабря 2021 13:20
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Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 14% самарцев

В ковид выросло число жителей Самары, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений.

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 66% самарцев: 54% ведут примерный учет личных финансов, а 12% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 34% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 43%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — уже 61%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (59%), а строгий — для мужчин (17%). 

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 самарцев: на срок менее полугода — 35%, на полгода—год — 19%, на более длительный период — 12%. Каждый третий (34%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (39% против 32% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (19 и 5% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Самары с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (23%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (36%). 

У 46% самарцев полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 9% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 17% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 14%, от полугода до года — 8%. Еще у 6% опрошенных накоплений хватило бы на год и более. 

Нет сбережений чаще всего у самарцев с доходами менее 50 тыс. руб. (51%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (8%). 

Время проведения: 9 ноября — 9 декабря 2021 года

Теги: Опрос

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