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 «Проводы русской зимы – Масленица»: будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары 
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 «Проводы русской зимы – Масленица»: будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары 

14 марта 2024 17:19
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Также с 08:00 до 18:00 17 марта автобусы, работающие на маршруте № 24, проследуют по скорректированной схеме.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара в связи с проведением мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица» в воскресенье, 17 марта 2024 года, с 08:00 до 18:00 в историческом центре будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:  

- по улице Чапаевской, от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

- по улице Шостаковича, от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

Данная ограничительная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 20:00 16 марта 2024 года до 18:00 17 марта 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Помимо этого, в период с 08:00 до 18:00 17 марта 2024 года автобусы, работающие на маршруте № 24, проследуют по скорректированной схеме.

Более подробно с временными схемами  организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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