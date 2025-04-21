Проверяйте наличие задолженности на официальном сайте — не верьте мошенникам

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Вам звонят и говорят, что это судебные приставы и Вам срочно нужно погасить задолженность, перейдя по ссылке, которую Вам «заботливо» выслали на электронную почту или в мессенджере? Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области предупреждает — не переходите по ссылкам и не оставляйте на непроверенных сайтах свои банковские и паспортные данные!

Сотрудники органов принудительного исполнения не отправляют на электронную почту граждан никакие письма со ссылками, через которые якобы можно погасить задолженность, и не присылают в официальных письмах никакие архивные (например, «.rar» или «.zip») или установочные (например, «.exe») файлы.

Получить достоверные сведения о наличии задолженности, а также погасить ее, можно на официальном сайте ФССП России (https://fssp.gov.ru/iss/ip/) или портале Госуслуг.

Если вы столкнулись с мошенническими действиями со стороны злоумышленников, представляющихся судебными приставами, сообщите об этом по телефону: +7 (846) 266-54-89.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области