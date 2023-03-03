Противопожарное мероприятие прошло в Самарском районе Самары

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Сегодня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели противопожарное мероприятие в Самарском внутригородском районе г. Самары.

Район проведения профилактического рейда выбран не случайно. Ведь именно здесь, в историческом центре города, большинство жилых домов возведены еще в начале прошлого века, и даже раньше. Как правило, такие постройки являются ветхими, а расстояние между ними не всегда соответствует современным нормам. Зачастую электрическая проводка в старых зданиях работает в аварийном режиме, присутствует много самодельных скруток. Большинство домов деревянные, с пустотными перекрытиями. Огонь по таким конструкциям распространяется мгновенно: из одного подъезда он через считанные секунды перебирается в соседний, а из-за плотной застройки возникает угроза его перехода и на другие здания. В этом и состоит основная сложность тушения пожаров в старом центре.

Инспекторы государственного пожарного надзора проводят профилактические патрулирования по домам исторической застройки для того, чтобы напомнить жителям элементарные меры пожарной безопасности с целью предотвращения пожаров. Сегодня вместе с сотрудниками МЧС в рейде принял участие глава администрации Самарского района Роман Александрович Радюков.

Гражданам разъяснили основные требования использования бытовых электроприборов и электропроводки, проинформировали о возможных путях решения противопожарной безопасности в жилых домах, провели профилактические беседы о возможных трагических последствиях, к которым может привести пренебрежение правилами пожарной безопасности. Жильцам были вручены памятки, где подробно описаны правила пожарной безопасности и способ вызова экстренных служб при пожаре.

«Пожары в домах старого жилого фонда далеко не редкость. Основными их причинами являются эксплуатация ветхой электропроводки, неисправность электрооборудования, перегрузка электросетей и неосторожное обращение с огнем. С начала года в районе произошло 2 крупных пожара, которые, к сожалению, закончились гибелью и травмированием людей. С целью предотвращения таких пожаров в дальнейшем мы, совместно с администрацией Самарского района, участвуем в профилактических рейдах, в ходе которых проводим беседы с жителями на тему соблюдения мер и правил пожарной безопасности, раздаем информационные памятки», - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара Андрей Минин.

Фото: ГУ МЧС СО