Прокуроры проверят Wildberries из-за досмотров сотрудников в полуголом виде

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Сотрудники прокуратуры проведут проверку в компании Wildberries, интерес надзорного ведомства связан с информацией о досмотре работников сортировочных центров маркетплейса в полуобнаженном виде.

О проверке сообщают "Ведомости" со ссылкой на руководителя отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Московской области Андрея Малютина.

Напомним, что впервые данные о том, что работникам Wildberries приходится раздеваться для прохождения досмотра появилась летом 2022 года.

Тогда сообщалось, что люди были вынуждены снимать одежду и оставаться в нижнем белье. Это делалось в рамках борьбы с воровством товара.

В январе текущего года в чатах, где общаются работники маркетплейса, появились сообщения о том, что ситуация с необходимостью раздеваться для того, чтобы пройти на работу и покинуть ее, повторяется.

В самой компании Wildberries уже пообещали оказать прокуратуре содействие при проверке, пишет Смотрим.