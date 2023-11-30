Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий посетил КП-27 

55

Вместе с ним рабочую поездку в колонию-поселение совершил начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Кидун, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков.

Прокурорских работников сопровождал врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Лягошин и врио начальника исправительного учреждения майор внутренней службы Дмитрий Болдырев.

Прокурор Самарской области с коллегами совершил обход административной зоны, жилых помещений отрядов, столовой и швейного цеха, где трудятся осужденные.

В завершении состоялся прием по личным вопросам. Заявителей интересовали вопросы, касающиеся условно-досрочного освобождения и получения гражданства.

Каждый из обратившихся получил полный и подробный ответ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО