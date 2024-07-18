Прокуратура города Самары выявила разрушение разметки на 90 дорогах областного центра

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На контроле прокуратуры города находятся вопросы исполнения органами местного самоуправления обязанностей в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Проведенной прокуратурой города с участием ОГИБДД У МВД России по г. Самаре проверкой выявлены факты разрушения или плохой различимости дорожной разметки более чем на 90 дорогах города.

Прокурором города главе г.о. Самара внесено представление. В случае непринятия мер по устранению выявленных нарушений прокуратурой города будет решен вопрос о понуждении органов местного самоуправления к приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние в судебном порядке.