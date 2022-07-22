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Программу фудшеринга поддержат на государственном уровне

22 июля 2022 11:31
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Программу фудшеринга поддержат на государственном уровне

Для того, чтобы помочь малоимущим, власти готовы развивать программу фудшеринга — реализации продуктов с истекающим сроком годности .

Минпромторг уже выступил в поддержку такого проекта, сообщили «Известиям» в министерстве.

В последние годы в России не раз обсуждали возможность введения «продуктовых карточек» для нуждающихся .

В Минпромторге подсчитали, что более рационально развивать именно программу фудшеринга и передачи продуктов с истекающим сроком годности. В настоящим момент подобная благотворительность ритейлерам невыгодна, поскольку приходится платить НДС. Эта схема выходит дороже, чем утилизация продуктов, пояснили в Минпромторге.

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Проект подразумевает, что торговые сети смогут бесплатно передавать малоимущим продукты с истекающим сроком годности.

Передавать будут только ту еду, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию.

«Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», — заметили в министерстве.

По данным исследований Минэкономразвития, ежегодно в России образуется более 17 млн тон пищевых отходов. Помимо гуманитарной стороны вопроса утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды. Именно поэтому ведомство положительно относится к идее дальнейшего развития фудшеринга, пишет Обозрение.

«Развитие фудшеринга и запуск проекта социальных продуктовых карт не исключают друг друга, программы могли бы развиваться параллельно: у них принципиально разные источники финансирования», — считает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

«Для фудшеринга это благотворительные фонды, которые могут получать деньги или продукты от частных компаний и людей. Для программы продуктовых карт нужны средства государственного бюджета».

Программа адресной продовольственной помощи гражданам в теории решает социальную и экономическую проблемы, то есть помогает нуждающимся людям и расширяет каналы сбыта для отечественной продукции, сказал «Известиям» председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

«Этот проект получил поддержку практически всех ведомств, которые его обсуждали, и общественных организаций», — заметил эксперт.

Против проекта был только Минфин, напомнил он. Финансовое ведомство не меняло свою позицию за это время: оно сообщало, что в казне нет средств на реализацию этого подхода — он требовал из бюджета 300–800 млрд рублей (в зависимости от охвата населения), добавил Александр Борисов.

По его словам, фудшеринг — волонтерский проект, который можно запустить и сейчас, если люди и компании готовы поддержать нуждающихся.

 

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