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Программа «Студтуризм.рф» обеспечит стажировки и трудоустройство студентов
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Программа «Студтуризм.рф» обеспечит стажировки и трудоустройство студентов

25 августа 2022 18:26
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В Самарской области завершился первый проект профориентационного трека федеральной Программы молодёжного и студенческого туризма «Студтуризм.рф».

В Самарской области завершился первый проект профориентационного трека федеральной Программы молодёжного и студенческого туризма «Студтуризм.рф». Его задачей стало проведение стажировок студентов-химиков из других регионов на предприятии нефтехимического комплекса. По итогам проекта трое отличившихся студентов получили сертификат с приглашением на трудоустройство.

Система стажировок студентов-химиков была разработана для программы «Студтуризм.рф» Поволжским государственным университетом сервиса и предприятием нефтехимического комплекса «Тольяттикаучук». Она нацелена на знакомство обучающихся с производством и демонстрацию условий для последующего трудоустройства. Особенностью программы стало приглашение не только студентов региональных профильных вузов, но и других субъектов Российской Федерации. Всего в потоке приняли участие 15 студентов. 2 стажёра из Саратовской области и 1 из Самарской получили приглашение на трудоустройство.

«На сегодняшний день к реализации профориентационного трека федеральной Программы молодежного и студенческого туризма уже подключилось 195 вузов в 80 регионах. Первый проект трека стартовал в Самарской области и стал успешной коллаборацией университета, программ Студтуризм.рф, Росмолодёжь.Карьера, проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей» и ведущего предприятия нефтехимического комплекса. Студенты получили отличную стажировку, а самые мотивированные приглашение на трудоустройство. Этот успешный опыт уже в ближайшее время мы планируем реализовать ещё в 19 регионах», – отметил заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.

На торжественном закрытии стажировочной смены генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов вручил три сертификата с приглашением на трудоустройство студентам двух вузов: Дарине Начаровой, студентке 5 курса Самарского государственного технического университета, Андрею Дерябину и Дарье Шепелевой, студентам 4 курса Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

«В этом проекте мы совместно решаем вопрос трудоустройства молодых специалистов в нашей стране, раскрываем инфраструктурную привлекательность регионов и возможности промышленных предприятий. «Тольяттикаучук» ждет талантливую активную молодёжь. Молодые специалисты перенимают у нас лучшие практики, делятся своим видением», – сказал генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.

Благодаря программе проекта студенты смогли погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, посетить основные производства, где опытные наставники поделились своими знаниями и предоставили возможность поработать на оборудовании. Студенты также познакомились с корпоративной культурой и молодежной политикой предприятия.

Любовь Выборнова, ректор Поволжского государственного университета сервиса: «Программа молодёжного и студенческого туризма стала неординарным и действенным механизмом привлечения молодых специалистов в Тольятти из разных городов. Мы рады, что наша совместная программа с ООО «Тольяттикаучук» вызвала интерес у студентов со всей России. Сразу после размещения информации о возможности пройти стажировку на крупном предприятии химпрома, совместив это со знакомством с Тольятти, мы стали получать заявки от молодых людей, и они поступают и сейчас. Нужно признаться, что ещё на этапе разработки программы, мы делали на неё большие ставки, понимая, какой это отличный шанс для молодежи попробовать себя в выбранной профессии. Наши ожидания оправдались на 100%, и мы готовы принимать новых гостей. Благодарим наших партнёров из «Тольяттикаучук», которые подошли к проекту без формализма, предложили и реализовали насыщенную программу стажировки – отзывы от участников только позитивные. Уверены, что благодаря этой программе предприятие сможет привлечь молодые кадры со всей России, а молодые люди получат возможность реализовать свой профессиональный потенциал и построить карьеру мечты, став жителями нашего и региона с мощной промышленностью, богатой историей и комфортными условиями для жизни и развития. В ближайших планах университета – масштабировать проект с индустриальными партнерами из других отраслей. Хочу напомнить, что в рамках программы Студтуризма Поволжский государственный университет сервиса также даёт возможность пройти стажировку на одной из крупнейших фармацевтических компаний России - ООО «ОЗОН». Добро пожаловать!»

Денис Александров, руководитель проекта «Больше, чем работа» федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь): «В рамках реализации проекта «Больше, чем работа», Росмолодёжь готова содействовать молодым специалистам в знакомстве с предприятиями и их профильному трудоустройству. Мы благодарны Тольяттикаучук за такое продуктивное взаимодействие и открыты к работе с новыми партнерами из других регионов России».

Дарина Начарова, студентка 5 курса Самарского государственного технического университета: «Мне производство понравилось, готова воспользоваться сертификатом на трудоустройство, который сегодня получила. Для меня стажировка была максимально полезной, так как на подобных производствах я не была. Масштаб просто удивляет, и то что, в рамках программы можно было стать частью такой огромной системы – это колоссальный опыт».

Дарья Шепелёва, студентка 4 курса направления «Химическая технология» Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина: «Я благодарю всех организаторов: проекты «Студтуризм.рф», «Больше, чем путешествие», Росмолодёжь, Тольяттикаучук, университеты за то, что дали нам возможность побывать на предприятии, увидеть изнутри, как все работает и попробовать что-то сделать самостоятельно. Я наконец-то поняла, кем я могу работать как химик-технолог, сколько зарабатывать, какие карьерные возможности у меня есть».

Организаторы проекта: Программа молодежного и студенческого туризма Студтуризм.рф, проект «Больше, чем работа» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Поволжский государственный университет сервиса, ООО «Тольяттикаучук».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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