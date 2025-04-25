Профсоюз самарского Росреестра защитил социальный проект

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Профсоюзная организация самарского Росреестра защитила социальный проект на соискание гранта Самарской областной территориальной организации общероссийского профессионального Союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

В рамках проекта планируется техническое обновление аппаратуры в конференц-зале Управления с целью ее использования при демонстрации видеоинформации профессиональной и патриотической направленности.

«Современное общество – информационное общество, – отмечает председатель первичной профсоюзной организации самарского Росреестра Константин Минин. - Мы должны формировать у Молодежного совета ведомства, членов профсоюзного движения активную жизненную позицию, закреплять в сознании образ патриота как носителя общественных идеалов. Обновление используемой аппаратуры позволит расширить поле, в том числе, для патриотического воспитания, определяющего жизненные стратегии человека: заботу об интересах страны, верность Отчизне, гордость за героическое прошлое Отечества, за научно-культурный вклад России в мировую цивилизацию».