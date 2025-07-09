Проект «Вызов» объединяет социальный блок Самарской области ради сохранения семей

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Вторая межмуниципальная стратегическая сессия по семьесбережению «Семья на первом месте» объединила специалистов Кошкинского, Сергиевского, Шенталинского, Челно-Вершинского, Елховского и Красноярского муниципальных районов. Мероприятие организовано в рамках специального проекта «Вызов», который меняет вектор работы системы профилактики социального сиротства. Такие стратегические сессии помогают распространять лучшие семьесберегающие практики и обсуждать наиболее актуальные вопросы организации помощи семьям, нуждающимся в поддержке.

В стратсессии участвовали эксперты: заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьёва, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева, советник губернатора по профилактике социального сиротства Екатерина Сеницкая, а также специалисты всех заинтересованных служб и ведомств.

«Весь социальный межведомственный блок объединился ради главной цели - семьесбережения: представители власти, социальных служб, здравоохранения, образования, КДН, полиции, центров занятости населения и других. Очень радует включённость, командность коллег и желание прийти на помощь всем нуждающимся в заботе семьям», — отметила Регина Воробьёва.

Стоит отметить, что Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов страны, где реализуется спецпроект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В рамках этого проекта работает региональная служба «Дети в семье». Это уникальный формат, который помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами и получить помощь.

«Наша цель — погрузить все субъекты профилактики социального сиротства через практическую проработку в понимание семьесберегающего подхода. Также мы показываем реальные результаты, которые уже есть у нашего региона, и строим дальнейшие планы по реализации проекта “Вызов”. Радует, что наша система профилактики разворачивается в своих подходах в сторону семьесбережения», — поделилась Екатерина Сеницкая.

Благодаря новым подходам специальный проект «Вызов» недавно помог воссоединиться ещё одной семье в Самарской области. Счастливое событие состоялось в СРЦ «Наш дом» — после полутора лет проживания в социальном учреждении ребёнок вернулся в семью. Мама изменила свою жизнь и при всесторонней поддержке службы «Дети в семье» смогла восстановиться в родительских правах. Сейчас под патронатом службы «Дети в семье» находится около тысячи семей региона.

«Работа по проекту кипит, идёт отработка жизненных ситуаций. На их основе будет создан межведомственный алгоритм работы по профилактике социального сиротства в регионе. Проект «Вызов» доказывает: семья – на первом месте, и только объединив усилия, можно добиться устойчивых изменений в защите детства», — уверена Юлия Николаева.

Следующая сессия пройдёт в Западном округе. Она объединит специалистов из городских округов Сызрань и Октябрьск, а также муниципальных районов Сызранский и Шигонский.