Проект «Мой дом»: во внутригородских районах Самары продолжается работа выездных пунктов МФЦ

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В ресурсных центрах, созданных в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом», продолжают работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА (доступ в личный кабинет на портале Госуслуг), а также по эффективному обращению ресурсами и возможностями портала «Госуслуги». Ресурсные центры работают во всех внутригородских районах города.

Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в ноябре и декабре 2022 года доступен по ссылке:

https://samadm.ru/media/news/40310/