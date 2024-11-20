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Проект Кадрового центра Самарской области стал победителем конкурса «Проектный Олимп»

20 ноября 2024 10:18
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Проект Кадрового центра Самарской области стал победителем конкурса «Проектный Олимп»

Электронный сервис «Карьерный пульс» занял первое место в номинации «Лучшая клиентоцентричная практика СЗН», а руководитель территориального Кадрового центра городского округа Самары и муниципального района Волжский Ольга Пашкина получила второе место в номинации «Мастер клиентоцентричности».
 
 Благодаря электронному сервису «Карьерный пульс» (https://cznsam163.bitrix24site.ru/), жители Самарской области получают информацию о карьерных мероприятиях 32 кадровых центров. С апреля этого года через платформу было подано 1,5 тыс. заявок.

Конкурс «Проектный Олимп» проводится Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации с 2014 года. Его цель — выявить лучшие управленческие практики и распространить их на федеральном уровне. В 2024 году в конкурсе появились специальные номинации в сфере занятости.

 

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