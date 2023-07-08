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Проект «Браслет Амулет» действует в Самаре до конца июля

8 июля 2023 17:37
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Браслеты помогают возвращать потерявшихся людей домой. Уже зафиксированы несколько успешных случаев нахождения людей благодаря устройствам.

Продолжается проект по бесплатной раздаче браслетов «Амулет» в Самаре и Самарской области, эти браслеты помогают возвращать потерявшихся людей домой. Уже зафиксированы несколько успешных случаев нахождения людей благодаря устройствам.

 В одну из больниц скорая помощь доставила пожилого дезориентированного мужчину. Позже выяснилось, что мужчина потерялся не впервые, такое уже происходило из-за возрастных когнитивных особенностей, поэтому родственники решили обезопасить своего дедушку браслетом «Амулет». В больнице быстро заметили устройство и считали с него нужные данные. Как нам рассказали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», между сообщением от родственников о пропаже человека и звонком из больницы прошло всего 57 минут!

 Другую историю нам рассказали сотрудники полиции. Отряд ППС обнаружил на улице дезориентированную пожилую женщину. Ее отвезли в отделение, где и обратили внимание на браслет. Полицейские связались с представителями «ЛизаАлерт», так как тесно взаимодействуют с поисковиками, считали информацию с браслета, после чего связались с родственниками женщины.

Под эгидой проекта «Браслет Амулет» до конца июля продолжается бесплатная выдача 5000 браслетов. Часть уже была распространена среди людей старшего возраста, ветеранов ВОВ и людей, чьих родственников нашли благодаря совместному проекту «Островок безопасности» торговой сети «Пятёрочка» и АНО «Центр поиска пропавших людей» («ЦППЛ)». У жителей Самары и Самарской области еще есть возможность бесплатно получить браслеты и обеспечить безопасность своих близких, например пожилых родственников, людей с ментальными особенностями или детей. Для этого нужно оставить заявку по телефону 8-800-700-29-45 (звонок бесплатный).

 Задача «Амулетов» - помочь как можно быстрее идентифицировать потерявшегося человека. Работают браслеты довольно просто. В браслете безопасности есть NFC-метка, на которую можно записать информацию о владельце и телефоны его близких родственников, а также, при необходимости, особенности здоровья. Для записи и считывания информации понадобится телефон с NFC-технологией, сейчас она есть практически на любом смартфоне. Чтобы считать информацию с браслета смартфоном с операционной системой Android (а таких гаджетов в нашей стране большинство), достаточно поднести смартфон к браслету и на экране появятся введенные данные. Владельцам смартфонов с операционной системой iOS (айфонов) нужно скачать специальное приложение «Амулет». На браслет нанесен телефон горячей линии, по которому можно получить консультацию, есть также qr-код, который откроет ссылку с подсказками. Вместе с браслетом выдается буклет с краткой инструкцией по его использованию.

 «Амулет» сразу заметен на руке, благодаря яркому оранжевому цвету, его сложно снять или потерять из-за прочной застежки, устройство не нуждается в подзарядке и водонепроницаемо. Если человек потеряется, полицейский, врач или любой желающий помочь сможет считать необходимую информацию о потерявшемся и сообщить родным о случившемся.

Проект «Браслет Амулет» стартовал в Самаре весной этого года. Его инициатором выступила торговая сеть «Пятёрочка» совместно с АНО «Центр поиска пропавших людей» при поддержке благотворительного фонда «Хорошие истории». В рамках проекта в Самарской области 5000 браслетов будут выданы по заявкам тем, кто имеет риск потеряться в большом городе, это люди старшего возраста или с ментальными особенностями и маленькие дети, которые еще не могут назвать свой адрес и имена родственников.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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