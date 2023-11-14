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Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

14 ноября 2023 17:38
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В семейном аккаунте зарегистрированным участникам уже доступны задания для выполнения.

Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» – одного из самых народных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В семейном аккаунте зарегистрированным участникам уже доступны задания для выполнения. Параллельно на сайте  продолжается регистрация на конкурс. В связи с высоким интересом к участию в проекте со стороны россиян было принято решение о продлении регистрации до 18 декабря 2023 года.

С момента запуска самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» к участию в нем присоединились более 500 тысяч человек. От Самарской области заявку на участие подали 13 834 человека, это порядка 2,5 тыс. семей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно говорил о том, что одна из важнейших точек опоры для России – это семья. Поэтому инициативу семьи Скатковых из Самары о создании конкурса для семей была поддержана Главой государства. 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж» Президент анонсировал старт конкурса «Это у нас семейное» на платформе «Россия – страна возможностей».

«У нас действует целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, по поручению президента Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», уже более полутора десятилетий проводится праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество». И именно в нашей губернии зародилась инициатива семьи Скатковых из Самары о проведении конкурса «Это у нас семейное», поддержанного главой государства и ставшего проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», – отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая значимость семьи в обществе.

25 октября открылись первые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», утвержденные 17 октября на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. На сайте этосемейное.рф участникам доступны задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы (например, приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери). Семейные команды сами решают, какие задания будут выполнять – можно выполнить абсолютно все, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Главное условие всех заданий – их выполнение всеми членами семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их необходимо подключать к выполнению испытаний онлайн. Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

С момента открытия заданий семейные команды из 87 регионов страны приступили к их выполнению. Рекордсменами по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, на данный момент являются ЦФО (27%), ПФО (26%), СФО (11%), ЮФО вместе с новыми регионами (10%) и УФО (10%). Наиболее популярными стали следующие задания: «Добро и благодарность», «Готовим вместе» «Домашний уют». Всего для выполнения доступны следующие задания: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты». Впрочем, это не все испытания дистанционного этапа: в течение нескольких месяцев участникам будет открываться еще больше заданий для выполнения.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России»,  клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Моя страна – моя Россия», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», конкурс «Экософия», проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проекты «Больше, чем работа» и «Открываем Россию заново», конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР и другие.

 

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