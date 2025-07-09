Продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное» для жителей Самарской области

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Главный приоритет для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – семья, они гордятся своей страной и ее достижениями, а важными ценностями считают дом и семейный очаг. Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в День семьи, любви и верности 8 июля. В 2025 году самый народный конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал частью национального проекта «Семья». Во втором сезоне проекта участвуют более 4 тысяч жителей Самарской области, регистрация на второй сезон проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Как заявил на пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, на второй сезон конкурса зарегистрировались уже 105 тысяч человек в составе семейных команд. Кириенко напомнил, что конкурс проводится по прямому поручению Президента России Владимира Путина, который сразу предсказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тысяч человек со всей страны.

«В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале конкурса «Это у нас семейное», больше нигде не бывает. Самая большая радость – видеть счастливые лица детей. Каждый своим примером показывает пример взаимной помощи, поддержки, уважения, любви – это важнее призов и заданий. Помню, как в первом сезоне на церемонии награждения на сцену вышел пятилетний Арсалан Дампилов вместе со своей семьей, он попросил микрофон и искренне, от души крикнул: «Люди, спасибо!». Это было лучшее выступление. Люди, всем вам огромное спасибо!» – сказал Сергей Кириенко.

Также Председатель Наблюдательного совета конкурса рассказал, что по решению Президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Голикова в видеообращении отметила, что задания конкурса способствуют формированию семейных ценностей и укреплению российских семей.

«Наша общая цель – укрепить семьи, избежать отчужденности и оторванности поколений. Убеждена, что это возможно, если семья объединена общими целями, планами и мечтами. Именно такую миссию несет конкурс «Это у нас семейное», который проводится по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Почти 600 тысяч человек со всей страны стали участниками первого сезона конкурса, превратив его в самый масштабный семейный конкурс России и подарив ему настоящую народную любовь. Задания мотивировали тысячи семей проводить больше времени со своими близкими: вместе учиться новому, перенимать знания от старшего поколения, больше узнавать друг друга через простые и полезные дела. С этого года конкурс стал ежегодным и присоединился к масштабному национальному проекту «Семья». Его главная и основная цель – чтобы нас, россиян, стало больше. Стартовал новый сезон конкурса, участвовать в нем может каждая российская семья. Уверена, вас ждет интересное общение, атмосфера творчества, новые интересные знакомства, потому что широта души, любовь и верность – это у нас семейное. Присоединяйтесь!» – призвала Татьяна Голикова.

В новом сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировалось уже более 4 тысяч человек из Самарской области, это более 1100 семей. Регион входит в топ-10 по количеству поданных заявок на участие.