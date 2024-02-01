Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля «Театральное Приволжье»

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До 17 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет (в двух возрастных категориях) приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката фестиваля «Театральное Приволжье».

Напомним, в Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые в марте 2024 года представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале пятого сезона фестиваля участвуют 2 творческих коллектива из Самарской области. В номинации «Лучший детский спектакль» представлять Самарскую область будет творческая мастерская «Юные гении» с Рок-ораторией «Воскресенье. Черный Январь». В номинации «Лучший молодежный спектакль» губернию представит театральная студия «Труппа «Отрадного» МБУК «Дворец культуры «Россия» городского округа Отрадный Самарской области, мюзикл «Алабин».

Конкурс афиш и плакатов в рамках «Театрального Приволжья» - добрая фестивальная традиция. Его цель – повысить интерес молодежи к фестивалю и к театральному искусству. Творческое соревнование направлено на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала. Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе.

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 17 февраля через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (вкладка «Конкурс афиш»). Победители Регионального этапа будут рекомендованы к участию в Окружном этапе конкурса, итоги которого будут подведены 27 марта, в День театра. Победители Окружного этапа конкурса получат дипломы и памятные подарки! Подробная информация о проведении конкурса – в Положении.

Фото: департамент информационной политики СО