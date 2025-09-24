108

До 28 сентября продолжается прием заявок на I региональный этап конкурса «Студент года 2025». Впервые на площадке его очного этапа будет проходить Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты», дающий возможность талантливым и активным студентам вузов и ссузов не только побороться за звание лучшего в регионе, но и получить грант в размере до 1 млн рублей на реализацию собственной социально значимой инициативы.



Участниками конкурса могут быть студенты специалитета, бакалавриата, магистратуры очной формы обучения государственных и негосударственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также их филиалов, находящихся в Самарской области. Возраст участников не должен превышать 25 лет (для студентов профессиональных образовательных организаций) и 27 лет (для студентов образовательных организаций высшего образования).



Для поддержки участников организована специальная образовательная программа. Создан чат в мессенджере, где проходят встречи и вебинары, публикуются полезные материалы. Совместно с экспертами «Росмолодёжь.Гранты» студенты смогут доработать свои идеи и подготовить конкурентоспособные заявки.



Условия участия:

- До 28 сентября необходимо зарегистрироваться на региональный конкурс «Студент года» на официальном сайте https://studentgoda63.ru.

- До 30 сентября подать свой проект на грантовый конкурс на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке vk.cc/cOZEpO.

Фото: администрация Самары