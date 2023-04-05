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«Фестиваль ждёт от российских специалистов научных концепций, системных подходов и разработок по реновации городского пространства с сохранением исторической среды на высоком, научно обоснованном, качественном уровне», – подчёркивает в своём манифесте куратор «Архитектурного наследия 2023» Ирина Маркина. На то, чтобы предложить такие проекты у участников фестиваля, остаётся всего неделя!



Приём заявок по всем пяти конкурсным направлениям «Архитектурного наследия» завершится уже 12 апреля. Ознакомиться с правилами участия в каждом из них можно на сайте: https://archnasledie.ru/konkursy/.



Напомним, что в этом году фестиваль пройдёт в Самаре. Его темой станет «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».