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За время просветительской акции Российского общества «Знание» в Приволжском федеральном округе прошло 426 лекций.
Приволжский федеральный округ принял активное участие в акции «Достижения России»
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Приволжский федеральный округ принял активное участие в акции «Достижения России»

31 января 2024 15:39
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За время просветительской акции Российского общества «Знание» в Приволжском федеральном округе прошло 426 лекций.

За время просветительской акции Российского общества «Знание» в Приволжском федеральном округе прошло 426 лекций. 6 республик, 1 край и 7 областей приняли активное участие и представили культуру и инвестиционный потенциал округа в рамках акции «Достижения России». Серия мероприятий в каждом регионе стала продолжением тематических дней на Международной выставке-форуме “Россия”.

Напомним, День Самарской области проходил на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 30 ноября прошлого года.  На торжественном открытии Дня региона Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область по праву является одним из ведущих регионов России. По масштабу экономики, объему валового регионального продукта, качеству жизни входит в десятку крупнейших субъектов страны, занимает третье место по уровню инновационной активности организаций.

С тезисов, посвященных экономическому потенциалу Приволжского федерального округа и нашего региона, в Самарской области стартовала просветительская акция «Достижения России» Российского общества «Знание». Доктор исторических наук, профессор Самарского университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов рассказал молодым слушателям об успехах, которые достигнуты в области автомобилестроения, химии, производстве авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевой промышленности, о богатых культурных традициях, культурном наследии региона. Он отметил те изменения, которые за последние годы прошли на территории всей космической столицы страны. «Регионы Приволжского федерального округа активно развиваются и имеют одни из ведущих экономик в стране. Так объем валового регионального продукта Самарской области в 2022 году превысил 2,3 трлн. рублей. На территории региона функционируют более 600 крупных и средних промышленных предприятий», ­ –  отметил Петр Кабытов.

Инвестиции в Республику Татарстан постоянно растут, так в 2022 году было привлечено около 704 млн рублей. Более того, в субъектах богатая история и культура, на территории Пермского края проживает более 140 народов, про достояние своего региона участники акции узнали на лекции, которую прочитал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также в родном крае выступил артист, участник КВН, музыкант Владимир Селиванов. Спикер рассказал о личном творческом карьерном пути, студенчестве, а также роли наставничества в своей жизни.

Лекция «От массового спорта к олимпийским медалям» прошла в Мордовском государственном педагогическом университете им. М. Е. Евсевьева, ее провела директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе, заслуженный мастер спорта России Ольга Каниськина. В Чувашской Республике про свой профессиональный путь рассказал российский фигурист, олимпийский чемпион и семикратный чемпион России, а также заслуженный мастер спорта России Дмитрий Соловьев. А в Оренбурге диалог на равных с молодежью провел уроженец Новотроицка, российский пловец, двукратный Олимпийский чемпион по плаванию, Заслуженный мастер спорта России Евгений Рылов.

Также в рамках акции в Саратовской области с лекциями выступили Даци Дациев – заслуженный мастер спорта России, двукратный Чемпион Европы и Чемпион Мира по кикбоксингу, шестикратный Чемпион России, президент Федерации MMA Саратовской области и Артём Чеботарев, российский боксер, призер чемпионата мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, депутат Саратовской областной Думы.

Всего за время акции в федеральном округе участие в просветительских мероприятиях приняли более 15 тысяч человек.

«Выставка “Россия” стала для Общества “Знание” импульсом к проведению этой акции и более подробному изучению достижений каждого из регионов страны. Не могу не отметить большое количество положительных откликов от участников лекций — молодых людей, проявивших неподдельный интерес к развитию своей Родины. Отдельная благодарность лекторам, которые активно включились в работу — они стали голосом акции. В результате все вместе мы создали уникальную базу материалов про каждый регион, которая будет и дальше использоваться в просветительской деятельности по всей России», – поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего за время акции «Достижения России», проходившей во всех регионах страны на протяжении трех месяцев, начиная с ноября 2023 года, прошло более 3000 мероприятий, объединивших 173 тысячи слушателей и свыше 1000 лекторов.

Материалы уникальных лекций, которые совместно с Обществом «Знание» разработали в каждом регионе страны, составят базу знаний для просветителей и позволят продолжить начатую в рамках акции кампанию по популяризации достижений России. 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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