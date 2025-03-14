ПривГУПС и МГУ им. Н.П. Огарёва подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта

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Сегодня в рамках рабочего визита делегации из Мордовии в Самарскую область состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Приволжским государственным университетом путей сообщения (ПривГУПС) и Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарёва (МГУ им. Н.П. Огарёва).

Соглашение будет действовать в течение пяти лет с дальнейшей пролонгацией. Подписи под документом поставили ректор ПривГУПС Максим Гаранин и ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению Евгений Смирнов, начальник Куйбышевского центра инновационного развития Светлана Кишкина, проректор по научной работе МГУ им. Н.П. Огарёва Александр Давыдкин, а также ведущие учёные и руководители профильных кафедр двух вузов.

Соглашением предусмотрены развитие партнёрских отношений и совместной деятельности вузов по образовательным, научным и производственным направлениям, в том числе в области железнодорожного и других видов транспорта.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что наука всегда занимала особое место в жизни Самарской области. Развитие науки и технологий, выстраивание эффективной системы управления научно-технологической политикой – одно из ключевых направлений работы регионального Правительства. Сотрудничество между вузами способствует развитию научных и технических проектов, которые могут быть применены в различных отраслях, включая железнодорожный транспорт. Соглашение предусматривает подготовку специалистов и повышение квалификации по соответствующим образовательным программам. Это поможет обеспечить регион квалифицированными кадрами, которые будут готовы работать в сфере железнодорожного транспорта и других отраслях.

Как отметил ректор ПривГУПС Максим Гаранин, к основным направлениям совместной деятельности относится инициация и реализация научно-технических проектов и инноваций в интересах железнодорожного транспорта, создание интеллектуальных продуктов нового поколения, ориентированных на повышение эффективности работы железных дорог.

Стороны договорились о совместном практическом внедрении инженерных решений в области цифровых железных дорог, разработке перспективных АСУ объектами и процессами на транспорте.

Кроме того, соглашением предусмотрены подготовка специалистов и повышение квалификации по соответствующим образовательным программам, внедрение в учебный процесс современных технологий в области комплексного анализа и диагностики железнодорожной инфраструктуры.

«ПривГУПС располагает достаточным потенциалом для реализации инновационных проектов, имеет мощную лабораторную базу, находится в тесном контакте с индустриальным партнером в лице компании ОАО «РЖД». Куйбышевская железная дорога нацелена на внедрение инновационных проектов на инфраструктуре и заинтересована в создании условий для разработки новых инновационных продуктов», – сказал Максим Гаранин.

По словам ректора МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрия Глушко, ученые вуза также заинтересованы в сотрудничестве с транспортным университетом и Куйбышевской железной дорогой, выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так, одним из ключевых совместных проектов станет разработка современных технологий по диагностике контактной сети. Реализация проекта потребует слаженной работы проектных команд двух университетов по направлениям сенсорики, самодиагностики, беспроводной связи, компьютерного зрения и слуха.

Команды университетов сфокусируются на разработке методик создания и проверки (верификации) цифровых моделей диагностического оборудования для получения критически важных данных о процессах в режиме реального времени. Анализ состояния контактной сети на основе данных, полученных с датчиков, повысит предсказуемость и отказоустойчивость оборудования электроснабжения, а также безопасность движения поездов.

Для проведения испытаний опытных образцов и системы в целом Куйбышевская дирекция по энергообеспечению готова выделить малозагруженный участок железной дороги в Самарском регионе.

Фото: пресс-служба ПривГУПС