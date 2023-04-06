Присоединяйтесь к движению ГТО: пять несложных шагов до знака отличия ГТО

Пять несложных шагов до знака отличия ГТО:
- Зарегистрируйтесь на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: GTO.ru.
- Подайте заявку на выполнение испытаний ГТО через личный кабинет на сайте или в одном из удобных центров тестирования.
- Получите медицинский допуск или справку, которые являются обязательным документом.
- Придите в Центр тестирования в заявленный день, предъявите документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск.
- Если успешно выполнили все обязательные и дополнительные виды испытаний на знак отличия, то вам вручат знак отличия и удостоверение к нему в торжественной обстановке.
Дополнительная информация в паблике регионального оператора ГТО.
Фото: минспорта СО