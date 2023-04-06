Присоединяйтесь к движению ГТО: пять несложных шагов до знака отличия ГТО

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Пять несложных шагов до знака отличия ГТО:



- Зарегистрируйтесь на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: GTO.ru.



- Подайте заявку на выполнение испытаний ГТО через личный кабинет на сайте или в одном из удобных центров тестирования.



- Получите медицинский допуск или справку, которые являются обязательным документом.



- Придите в Центр тестирования в заявленный день, предъявите документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск.



- Если успешно выполнили все обязательные и дополнительные виды испытаний на знак отличия, то вам вручат знак отличия и удостоверение к нему в торжественной обстановке.



Дополнительная информация в паблике регионального оператора ГТО.

Фото: минспорта СО